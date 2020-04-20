Жена главного тренера "Ростова" вспомнила о неблагодарном труде

20 Апр 2020 2020-04-20T19:05:29+03:00

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Жена наставника желто-синих Дарья Карпина поелилась своим опытом работы в качестве учителя английского языка. В своем профиле в Instagram женщина опубликовала пост с воспоминаниями.

Супруга тренера в течение шести лет работала в обычной общеобразовательной школе. По ее словам, многие ее коллеги тоже долго на своих местах не продержались из-за невысокой оплаты.

- Труд учителя – неблагодарный. Ведь даже если ты выполнил свою задачу самоотверженно и хорошо, успешный результат не гарантирован. Если ученик не хочет учить слова (а языком невозможно овладеть без домашней работы), то хоть расшибись, но материал он не сдаст. А с тебя требуют результат – и родители, и администрация. Это ты не нашла подход, это ты не смогла заинтересовать, это ты виновата, что у него двойка, - сообщила жена тренера.

Дарья Карпина рассказала, что часто у нее были проблемы с родителями отличников, которые считали свое мнение выше педагога, хотя абсолютно не знали предмета и прививали детям неуважительное отношение к учителям.

-Я сама сейчас мать ученицы и не во всем согласна с ее учителем – это нормально. Но мой ребенок никогда не слышал от меня ни одного упрека в адрес педагога. И если у меня вопрос к учителю, то я начинаю разговор именно с вопроса, а не с упрека, - подчеркнула Дарья Карпина.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", совсем недавно в семье Крапина появилась на свет еще она девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU