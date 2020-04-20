2020-04-20T19:13:32+03:00
Общество

Нынешняя неделя выдастся пасмурной и дождливой

Ожидаются постоянные перепады давления
Виктория Никитина
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В Ростове неделя будет облачной и дождливойВ Ростове неделя будет облачной и дождливойФото: "КП" Архив
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В ближайшую неделю в Ростове ожидаются проливные дожди. Погода постоянно будет пасмурной.

Ростовский гидрометцентр составил прогноз погоды на ближайшие несколько дней. Уже сегодняшней ночью температура упадет до +4 градусов. Ветер будет северо-западным со скоростью 3 метра в секунду.

А завтра погода немножко улучшится. День будет облачным и возможен кратковременный дождь. Воздух днем прогреется до +14 градусов, но вечером вновь упадет. Ветер усилится до 5 метров в секунду.

В среду, 22 апреля, будет по-прежнему облачно, но уже без осадков. Днем будет тепло - до +15. Ветер будет продолжать дуть с северо-запада со скоростью 5 метров в секунду.

Четверг, 23 апреля, также будет облачным, но не дождливым. Температура понизится до 14 градусов выше нуля днем и до 3 градусов ночью. Северо-западный ветер усилится до 6 метров в секунду.

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Проливной дождь ожидает ростовчан 20 апреля.

Осадки прекратятся только поздним вечером.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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