Лицевые маски могут появиться в продаже в продовольственных магазинах

20 Апр 2020 2020-04-20T19:47:34+03:00

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В Ростове планируется начать продажу лицевых масок в продуктовых магазинах.

В настоящее время горожане жалуются на отсутствие масок в аптеках. Поэтому городская администрация нашла выход из ситуации. Сейчас управление торговли и бытового обслуживания ведет переговоры с представителями объектов розничной торговли по включению лицевых повязок в ассортимент для продажи.

- В настоящее время на территории города 18 предприятий осуществляют изготовление средств индивидуальной защиты. Производство повязок из бязи, поплина, трикотажа, нетканых материалов увеличено до 100 000 штук в день, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В планах реализовывать маски в гипермаркетах «Леруа Мерлен», «Лента», «ОКЕЙ», «Ашан», а также в магазинах «Пятерочка». Сейчас вопрос об изменении ассортимента находится на рассмотрении руководства.

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ИСТОЧНИК KP.RU