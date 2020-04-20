2020-04-20T19:47:34+03:00
Общество

Лицевые маски могут появиться в продаже в продовольственных магазинах

Сейчас идут переговоры с несколькими гипермаркетами
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове маски начнут продавать в продовольственных магазинахВ Ростове маски начнут продавать в продовольственных магазинахФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростове планируется начать продажу лицевых масок в продуктовых магазинах.

В настоящее время горожане жалуются на отсутствие масок в аптеках. Поэтому городская администрация нашла выход из ситуации. Сейчас управление торговли и бытового обслуживания ведет переговоры с представителями объектов розничной торговли по включению лицевых повязок в ассортимент для продажи.

- В настоящее время на территории города 18 предприятий осуществляют изготовление средств индивидуальной защиты. Производство повязок из бязи, поплина, трикотажа, нетканых материалов увеличено до 100 000 штук в день, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В планах реализовывать маски в гипермаркетах «Леруа Мерлен», «Лента», «ОКЕЙ», «Ашан», а также в магазинах «Пятерочка». Сейчас вопрос об изменении ассортимента находится на рассмотрении руководства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростовской области: защитные маски начнут шить в Шахтах.

В условиях коронавируса два местных предприятия выступили с такой инициативой.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За превышение должностных полномочий под суд пойдет директор ростовского муниципального учреждения
Ростовскому рэперу Басте предложили выйти на поединок с Тимати
Водитель и пассажирка скутера пострадали в столкновении с иномаркой
Опасную икру изъяли из магазина в Ростовской области
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: власти могут ввести онлайн-заявки на получение новых пропусков
В Новочеркасске поезд сбил девушку
Болельщики ФК "Ростов" принесли продукты для пожилых фанатов
Лицевые маски могут появиться в продаже в продовольственных магазинах
Нынешняя неделя выдастся пасмурной и дождливой
Жена главного тренера "Ростова" вспомнила о неблагодарном труде
Жительница Ростовской области лишилась 130 тысяч рублей после телефонного звонка
Под вирусной атакой: 46% предприятий на Дону не работают в условиях пандемии
Пилотный проект по дистанционному обучению был запущен в ЮФУ при поддержке Cisco
Виртуальный кампус ДГТУ в компьютерной игре Minecraft стал площадкой для масштабного арт-проекта
Электронный «митинг» у здания правительства: ростовчане оставляют сотни сообщений на виртуальной карте
В Батайска мужчина украл из чужого дома 90 тысяч рублей
Под Ростовом закрыли розничные рынки из-за вспышки коронавируса
В Ростовской области ипотеку под 6,5% первым из банков выдал ВТБ
В Ростове-на-Дону рожденный мамой с коронавирусом ребенок оказался здоров
Ростовские полицейские вернули Цацу хозяйке
Ростовчанка продала через Интернет телефоны в рассрочку, но денег не увидела
Житель Ростовской области взял в аренду у друга машину и сдал ее на металлолом
Ростовские власти: «увеличилось количество номеров, по которым можно записаться на получение пропуска»
В Ростове-на-Дону обокрали пустующий ресторан
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: тесты на антитела к COVID-19 вскоре появятся в регионе
Виктория Лопырева выдвинула свою версию о причинах появления рака у женщин
В Ростове-на-Дону неизвестные с битами напали на мужчин