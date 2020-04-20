2020-04-20T20:06:55+03:00
Общество

Болельщики ФК "Ростов" принесли продукты для пожилых фанатов

Инициативные фанаты разнесли товары первой необходимости пожилым болельщикам
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Фанаты ФК "Ростов" провели благотворительную акцию. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Фанаты ФК "Ростов" провели благотворительную акцию. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Болельщики футбольного клуба "Ростов" во время самоизоляции решили не терять время зря и совместно с болельщиками провели благотворительную акцию.

Любители футбола пришли в домой к пожилым фанатам, чтобы принести им продуктовые наборы и предметы первой необходимости,которые нужны людям во время самоизоляции, введенной из-за пандемии нового коронавируса. Известно, что COVID-19 особенно опасен для людей старше 65 лет.

Приезд болельщиков любимого клуба стал неожиданным для пенсионеров. Они от всей души благодарили инициативную молодежь, задавали им вопросы и просили сделать фото на память.

- Призываем вас по возможности помогать пожилым соседям и знакомым, находящимся в самоизоляции. В такие моменты как никогда нужно показать единство и дух, - отметили в пресс-службе ростовского футбольного клуба.

Напомним, футбольные матчи планируют возобновить летом. Сейчас многое зависит от ситуации с распространением коронавирусной инфекции и указов властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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