Болельщики ФК "Ростов" принесли продукты для пожилых фанатов
Болельщики футбольного клуба "Ростов" во время самоизоляции решили не терять время зря и совместно с болельщиками провели благотворительную акцию.
Любители футбола пришли в домой к пожилым фанатам, чтобы принести им продуктовые наборы и предметы первой необходимости,которые нужны людям во время самоизоляции, введенной из-за пандемии нового коронавируса. Известно, что COVID-19 особенно опасен для людей старше 65 лет.
Приезд болельщиков любимого клуба стал неожиданным для пенсионеров. Они от всей души благодарили инициативную молодежь, задавали им вопросы и просили сделать фото на память.
- Призываем вас по возможности помогать пожилым соседям и знакомым, находящимся в самоизоляции. В такие моменты как никогда нужно показать единство и дух, - отметили в пресс-службе ростовского футбольного клуба.
Напомним, футбольные матчи планируют возобновить летом. Сейчас многое зависит от ситуации с распространением коронавирусной инфекции и указов властей.
ИСТОЧНИК KP.RU