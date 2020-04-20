В Новочеркасске поезд сбил девушку
В Ростовской области девушка погибла под колесами поезда.
Инцидент произошел сегодня, 20 апреля, в городе Новочеркасске на остановке Новочеркасского электровозостроительного завода. Девушка переходила железнодорожные пути в капюшоне и не заметила приближающийся электровоз.
- По факту гибели девушки под колесами электровоза в Ростовской области проводится проверка, - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.
Сейчас очевидцы уже дали показания по факту произошедшего, а также проведена судебно-медицинская экспертиза.
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ИСТОЧНИК KP.RU