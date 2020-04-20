В Новочеркасске поезд сбил девушку

20 Апр 2020 2020-04-20T20:15:25+03:00

В Ростовской области под колесами электровоза погибла девушка Фото: "КП" Архив

Девушка была в капюшоне и не заметила транспорт

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В Ростовской области девушка погибла под колесами поезда.

Инцидент произошел сегодня, 20 апреля, в городе Новочеркасске на остановке Новочеркасского электровозостроительного завода. Девушка переходила железнодорожные пути в капюшоне и не заметила приближающийся электровоз.

- По факту гибели девушки под колесами электровоза в Ростовской области проводится проверка, - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

Сейчас очевидцы уже дали показания по факту произошедшего, а также проведена судебно-медицинская экспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU