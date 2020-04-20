2020-04-20T20:22:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: власти могут ввести онлайн-заявки на получение новых пропусков

Эта функция поможет упростить систему получения документов
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: власти могут ввести онлайн-заявки на получение новых пропусковСамоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: власти могут ввести онлайн-заявки на получение новых пропусков
Изменить размер текста:

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: замглавы администрации города Юрий Овчинников во время брифинга рассказал о возможности подачи заявки на получение новых пропусков.

Сейчас специалисты продумывают возможность упрощения процедуры подачи документов.

- Заявка будет зарегистрирована и обработана. Специалисты свяжутся с представителями организации, проверят информацию, а позже сообщает о времени получения пропуска. В случае, если организация не соответствует постановлению губернатора № 272, то в получении пропуска может быть отказано, - отметил он.

Новые пропуска начнут действовать с 23 апреля. Организациям необходимо оформить все необходимые документы в течение двух дней.

Напомним, в Ростовской области зарегистрировано уже 292 человека с подтвержденным диагнозом по коронавирусу. Только за минувшие сутки заболели еще 60 жителей Дона. Вновь инфицированные проживают в 17 городах и районах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За превышение должностных полномочий под суд пойдет директор ростовского муниципального учреждения
Ростовскому рэперу Басте предложили выйти на поединок с Тимати
Водитель и пассажирка скутера пострадали в столкновении с иномаркой
Опасную икру изъяли из магазина в Ростовской области
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: власти могут ввести онлайн-заявки на получение новых пропусков
В Новочеркасске поезд сбил девушку
Болельщики ФК "Ростов" принесли продукты для пожилых фанатов
Лицевые маски могут появиться в продаже в продовольственных магазинах
Нынешняя неделя выдастся пасмурной и дождливой
Жена главного тренера "Ростова" вспомнила о неблагодарном труде
Жительница Ростовской области лишилась 130 тысяч рублей после телефонного звонка
Под вирусной атакой: 46% предприятий на Дону не работают в условиях пандемии
Пилотный проект по дистанционному обучению был запущен в ЮФУ при поддержке Cisco
Виртуальный кампус ДГТУ в компьютерной игре Minecraft стал площадкой для масштабного арт-проекта
Электронный «митинг» у здания правительства: ростовчане оставляют сотни сообщений на виртуальной карте
В Батайска мужчина украл из чужого дома 90 тысяч рублей
Под Ростовом закрыли розничные рынки из-за вспышки коронавируса
В Ростовской области ипотеку под 6,5% первым из банков выдал ВТБ
В Ростове-на-Дону рожденный мамой с коронавирусом ребенок оказался здоров
Ростовские полицейские вернули Цацу хозяйке
Ростовчанка продала через Интернет телефоны в рассрочку, но денег не увидела
Житель Ростовской области взял в аренду у друга машину и сдал ее на металлолом
Ростовские власти: «увеличилось количество номеров, по которым можно записаться на получение пропуска»
В Ростове-на-Дону обокрали пустующий ресторан
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: тесты на антитела к COVID-19 вскоре появятся в регионе
Виктория Лопырева выдвинула свою версию о причинах появления рака у женщин
В Ростове-на-Дону неизвестные с битами напали на мужчин