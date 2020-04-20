20 Апр 2020 2020-04-20T20:22:57+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: власти могут ввести онлайн-заявки на получение новых пропусков

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: замглавы администрации города Юрий Овчинников во время брифинга рассказал о возможности подачи заявки на получение новых пропусков.

Сейчас специалисты продумывают возможность упрощения процедуры подачи документов.

- Заявка будет зарегистрирована и обработана. Специалисты свяжутся с представителями организации, проверят информацию, а позже сообщает о времени получения пропуска. В случае, если организация не соответствует постановлению губернатора № 272, то в получении пропуска может быть отказано, - отметил он.

Новые пропуска начнут действовать с 23 апреля. Организациям необходимо оформить все необходимые документы в течение двух дней.

Напомним, в Ростовской области зарегистрировано уже 292 человека с подтвержденным диагнозом по коронавирусу. Только за минувшие сутки заболели еще 60 жителей Дона. Вновь инфицированные проживают в 17 городах и районах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU