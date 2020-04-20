Опасную икру изъяли из магазина в Ростовской области

20 Апр 2020 2020-04-20T20:28:54+03:00

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Сотрудники регионального отделения Россельхознадзора изъяли из продажи в магазине городам Новошахтинска опасную красную икру.

Во время проверки было обнаружено, что в одном из холодильников магазина находятся 2 кг икры форели и 1 кг икры лососевой зернистой с истекшим сроком годности, а также полкило икры форели без этикетки и маркировки производителя.

Владельца торговой точки привлекли к административной ответственности. Весь просроченный товар бизнесмену пришлось уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU