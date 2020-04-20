Водитель и пассажирка скутера пострадали в столкновении с иномаркой
В донской столице произошло ДТП с участием скутера.
Авария случилась вчера, 19 апреля, вечером на улице Петренко в районе дома №8. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris врезался в скутер, который двигался в попутном направлении. В момент аварии за рулем двухколесного транспорта "Стелс" находился 33-летний водитель.
- В результате аварии пострадал водитель и 30-летняя пассажирка скутера, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - С травмами они были доставлены в больницу.
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По словам очевидцев, водитель превысил скорость.
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ИСТОЧНИК KP.RU