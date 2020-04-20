Ростовскому рэперу Басте предложили выйти на поединок с Тимати

20 Апр 2020 2020-04-20T21:27:28+03:00

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Российская федерация бокса предложила провести бой, в котором сразятся рэпер Тимур Юнусов, известный, как Тимати и ростовчанин Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генсекретаря организации Умара Кремлева. По его словам, федерация уже давно работает над созданием такого формата боев. В них будут принимать участие артисты, которые страстно любят бокс и занимаются им. Генсек организаци также отметил, что Баста и Тимати как раз относятся к такой категории, они весьма увлечены этим видом спорта.

Он предложил исполнителям побоксировать и пообещал со стороны федерации этот поединок организовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU