2020-04-20T22:16:36+03:00
Происшествия

За превышение должностных полномочий под суд пойдет директор ростовского муниципального учреждения

Он заключил контракт с коммерческой организацией без гарантий его выполнения
Виктория Никитина
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В Ростове осудят бизнесмена за превышение полномочийВ Ростове осудят бизнесмена за превышение полномочийФото: "КП" Архив
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В Ростове осудят бизнесмена за превышение должностных полномочий.

В настоящее время расследование по делу в отношении директора одного из муниципальных учреждений завершилось. Он обвиняется по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

- По версии следствия, обвиняемый по итогам проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта, превысил свои должностные полномочия, заключив контракт с коммерческой организацией, не предоставившей гарантии обеспечения его исполнения, предусмотренные действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следовательно, обвиняемый нарушал права и законные интересы организаций, которые участвовали в аукционе. В настоящее время дело уже передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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За превышение должностных полномочий под суд пойдет директор ростовского муниципального учреждения
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