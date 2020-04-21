Театральный проспект будет отремонтирован к концу мая
В донской столице ремонт Театрального проспекта планируют завершить в конце мая.
Сейчас работы идут на участке от улицы Максима Горького до улицы Текучева. Рабочие на данный момент заменили почти все люки и ливневые колодцы.
- Был исправлен профиль основания с добавлением нового материала на тротуарах. Специалисты срезали поверхностный слой, сделали выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, установили пандусы для инвалидов, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Полностью завершить ремонт планируется в конце мая. Он проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU