2020-04-21T08:33:49+03:00
Общество

Театральный проспект будет отремонтирован к концу мая

Рабочие уже выполнили большую часть работ
Виктория Никитина
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В Ростове подходит к концу ремонт Театрального проспектаВ Ростове подходит к концу ремонт Театрального проспектаФото: "КП" Архив
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В донской столице ремонт Театрального проспекта планируют завершить в конце мая.

Сейчас работы идут на участке от улицы Максима Горького до улицы Текучева. Рабочие на данный момент заменили почти все люки и ливневые колодцы.

- Был исправлен профиль основания с добавлением нового материала на тротуарах. Специалисты срезали поверхностный слой, сделали выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, установили пандусы для инвалидов, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Полностью завершить ремонт планируется в конце мая. Он проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Чиновники обещают, что пробки из-за ремонта дорог в Ростове-на-Дону прекратятся к 1 декабря.

Однако мэрия отказывается платить подрядным организациям, оставившим ямы на проезжей части.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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