В донской столице отменили автобусы № 5 и 58
В Ростове с сегодняшнего дня отменены автобусы № 5 и 58.
Решение отменить эти муниципальные маршруты, ездившие по схеме «пр. Сельмаш — Ц. рынок — пр. Сельмаш», было принято рамках оптимизации дублирующих маршрутов. Теперь в этом направлении будут ездить маршруты № 35 и 42. В сторону Сельмаша сейчас ездит 30 единиц транспорта.
- Контракт с ТК «Авто-Лайн», которая обслуживала маршрут № 5, расторгли из-за жалоб ростовчан. Перевозчик не обеспечил необходимое количество автобусов. На линию выводили транспорт, средний возраст которого составлял около 30 лет, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Стоит отметить, что маршрут № 42 обслуживался этим же перевозчиком, который выводил на линию автобусы без кондиционеров, которые в летнее время просто губительны для пассажиров.
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Взамен появились новые автобусы.
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ИСТОЧНИК KP.RU