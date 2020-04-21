2020-04-21T09:02:44+03:00
Общество

В донской столице отменили автобусы № 5 и 58

Оба этих маршрута ездили на Сельмаш
Виктория Никитина
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В Ростове отменили два автобусных маршрутаВ Ростове отменили два автобусных маршрутаФото: "КП" Архив
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В Ростове с сегодняшнего дня отменены автобусы № 5 и 58.

Решение отменить эти муниципальные маршруты, ездившие по схеме «пр. Сельмаш — Ц. рынок — пр. Сельмаш», было принято рамках оптимизации дублирующих маршрутов. Теперь в этом направлении будут ездить маршруты № 35 и 42. В сторону Сельмаша сейчас ездит 30 единиц транспорта.

- Контракт с ТК «Авто-Лайн», которая обслуживала маршрут № 5, расторгли из-за жалоб ростовчан. Перевозчик не обеспечил необходимое количество автобусов. На линию выводили транспорт, средний возраст которого составлял около 30 лет, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что маршрут № 42 обслуживался этим же перевозчиком, который выводил на линию автобусы без кондиционеров, которые в летнее время просто губительны для пассажиров.

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Взамен появились новые автобусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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