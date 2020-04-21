В Ростове-на-Дону при пожаре в павильоне погиб мужчина

21 Апр 2020 2020-04-21T10:05:52+03:00

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В понедельник, 20 апреля, в Ростове-на-Дону произошел пожар, который унес жизнь человека. Известно, что ЧП случилось около 01:35 в Пролетарском районе донской столицы. Звонивший сообщил, что горит металлический павильон, что на проспекте 40-летия Победы в Александровке. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу.

- Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, - сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - На месте работали 12 человек огнеборцев и две спецмашины. Уже спустя десять минут возгорание удалось локализовать, еще через две минуты полностью ликвидировать.

Сообщается, что в огне погиб 57-летний мужчина. Приехавшие на место медики скорой помощи ничем не смогли помочь пострадавшему, им оставалось констатировать лишь смерть ростовчанина. В ведомстве добавили, что причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU