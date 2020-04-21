2020-04-21T10:21:23+03:00
Общество

В Ростове за один день выдали больше 279 тысяч спецпропусков

Администрация увеличила количество пунктов выдачи
Дадаян Давид
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Теперь пунктов выдачи будет 25 по всему городу. Фото: администрация РостоваТеперь пунктов выдачи будет 25 по всему городу. Фото: администрация Ростова
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В Ростове-на-Дону только за первый день власти выдали 279 тысяч разрешений для передвижения по городу. Без них человек не сможет попасть в город. Соответствующая информация появилась на сайте ростовской мэрии.

Всего за пропусками для своих сотрудников обратилось 7552 донских предприятий. Им выдали свыше 279 тысяч разрешений на свободное перемещение по городу в период самоизоляции.

Власти просят жителей заранее записываться в пункт выдачи перед посещением. По результатам первого дня стало ясно, что больше всего людей утром и днем, а вечером пункты выдачи свободны.

Кроме этого, в городской администрации сообщили, что из-за высокого спроса количество пунктов выдачи увеличили. Теперь их 25, выдавать пропуска будут 392 оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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