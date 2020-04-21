2020-04-21T11:07:41+03:00
Общество

Донские власти отменили фуршет для ветеранов в честь Дня Победы

Закупку стоимостью почти полмиллиона рублей перенесли на другое время
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Праздничные мероприятия ко Дню Победы 9 мая на Дону перенесли, фуршет для ветеранов - тоже. Фото: donland.ruПраздничные мероприятия ко Дню Победы 9 мая на Дону перенесли, фуршет для ветеранов - тоже. Фото: donland.ru
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Правительство Ростовской области объявило об отмене закупки по выбору подрядчика на организацию фуршета для проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, на ежегодное мероприятие, организуемое в канун 9 мая, региональные власти собирались потратить 478 тысяч рублей. В меню указаны 17 блюд и безалкогольные напитки. Количество участников — 500 человек, представляющих делегации ветеранов из всех муниципальных образований Дона.

Согласно параметрам закупки, мероприятие планировалось провести 7 мая в помещении в центре Ростова-на-Дону, площадью не менее 500 квадратных метров.

Однако, из-за переноса празднования Дня Победы, с закупкой тоже пока решили повременить. При этом начальник управления информационной политики донского правительства Сергей Тюрин подчеркнул, что не нужно путать фуршет с чем-то иным.

- Это не банкет. Закупка, как и предписывает законодательство, была внесена в план-график и объявлена в соответствии с этим документом. Поскольку уже принято решение о переносе торжественных мероприятий к Дню Победы (оно состоялось накануне публикации о закупке в ЕИС), закупка, конечно будет пока отменена, - прокомментировал ситуацию Сергей Тюрин.

Напомним, что информацию о переносе Парада Победы также подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время онлайн брифинга в региональном пресс-центре. Донской глава отметил, что здоровье жителей региона важнее всего, а все силы и ресурсы должны быть направлены на борьбу с вирусной пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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