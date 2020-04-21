2020-04-21T12:23:50+03:00
Общество

В Ростове на ЦГБ сотрудники ГИБДД проверяют пропуска у всех водителей

Патрульные ограничили движение и по очереди подходят к каждой машине
Дадаян Давид
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Сотрудники подходят к каждой машине.Сотрудники подходят к каждой машине.Фото: Дадаян Давид
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В Ростове-на-Дону прямо сейчас сотрудники ГИБДД организовали на площади Гагарина блок пост. Патрульные перекрыли движение напротив ЦГБ и проверяют каждого водителя, который хочет проехать в центре города. Из-за этого на кольце уже образовалась пробка. Инспекторы были замечены 21 апреля примерно в 11:30.

Сотрудники ГИБДД сильно не задерживают водителей. Общаются с каждым буквально по две минуты, после чего машина проезжает. Скорее всего, патрульные проверяют наличие специальных пропусков, которые еще действуют в старом варианте. На днях администрация анонсировала новые формы разрешений, которые необходимо оформить до 23 апреля.

На ЦГБ стоит сразу три экипажа ДПС. В одной из машин оформляют штрафы на водителей. Из-за того, что инспекторы ограничили движение, на кольце Гагарина образовалась пробка. Люди, которые хотят попасть в центр донской столицы по Ворошиловскому вынуждены ждать. Некоторые сворачивают налево и едут по проспекту Соколова.

Напомним, что на 21 апреля в Ростовской области коронавирус подтвердился уже у 346 человек . За минувшие сутки заболели еще 54 жителей Дона.

Образовалась пробка на кольце Гагарина.

Образовалась пробка на кольце Гагарина.

Также пробка и на проспекте Буденовском.

Также пробка и на проспекте Буденовском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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