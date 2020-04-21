21 Апр 2020 2020-04-21T12:31:18+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 21 апреля 2020: за сутки наибольшее количество зараженных COVID-19 обнаружили в Донецке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 21 апреля 2020: специалисты зарегистрировали 54 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки. Большинство заболевших проживают в Донецке и Заветинском районе области.

Так, за день в Донецке зарегистрировано 16 новых заболевших, в Заветинском районе – 11 больных коронавирусом.

По информации информуправления правительства Ростовской области, причиной роста числа заболевших стали контакты с инфицированным, приехавшим из-за пределов региона. А вот в Донецке число заболевших увеличилось из-за людей, работающих вахтовым методом.

Количество заболевших коронавирусом в Ростовской области

В 12 городах Ростовской области зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом: в Ростове-на-Дону - 8, в Новошахтинске - 4, в Шахтах и Белокалитвинском районе - по 3 случая, в Аксайском районе - 2, в Батайске, Гуково, Азовском, Верхнедонском, Сальском, Тарасовском и Цимлянском районах - по одному заболевшему.

ИСТОЧНИК KP.RU