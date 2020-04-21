21 Апр 2020 2020-04-21T13:31:25+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020: пандемия не повлияла на ход весенне-полевых работ

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020: первый заместитель губернатора Виктор Гончаров во время брифинга сообщил о ходе весенней посевной в условиях пандемии.

- Весенние полевые работы идут четко в соответствии с планом. Технология проведения этих работ абсолютно не мешает коронавирус. Посеяно уже более 40% от запланированного количества. В этом году темпы более быстрые, чем в прошлом из-за погодных условий, - отметил он.

По его словам, в южные районах аграрии уже начали сеять подсолнечник, а вскоре стартует сев кукурузы.

- Весенние полевые работы мы проведем в короткие сроки и выполним все, что запланировано на этот год, - подчеркнул Виктор Гончаров.

Руководитель отметил, что коронавирус не повлияет на весеннюю посевную из-за того, что рабочие на участках максимально разобщены и не контактируют друг с другом.

ИСТОЧНИК KP.RU