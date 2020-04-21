2020-04-21T13:43:34+03:00
Общество

Тотальная проверка на трассах: на въездах в Ростов изменится движение

Водители с донскими номерами будут проезжать по одной полосе, а из других регионов - по другой
Дадаян Давид
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Сотрудники ГИБДД будут останавливать все машины с номерами из других регионов.Сотрудники ГИБДД будут останавливать все машины с номерами из других регионов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На трассах, которые ведут в Ростов-на-Дону, изменится схема движения из-за проверок специальных пропусков. На дорогах будут работать сотрудники ГИБДД. Соответствующую информацию опубликовали на сайте ФКУ «Упрдор МоскваВолгоград».

Уже с 21 апреля попасть в донскую столице можно будет исключительно по двум полосам. Проехать в город можно по трассам М4 "Дон" и на А-280, которая связывает Ростов и Таганрог.

Водителям, у которых будут номера Ростовской области, нужно двигаться по левой, скоростной полосе. Инспекторы будут выборочно останавливать такие машины для проверки наличия специального разрешения на работу в городе. По правой полосе должны ехать водители грузовиков и частные авто с номерами из других регионов. Сотрудники ГИБДД будут останавливать их всех.

Подобные проверки будут проходить, пока власти не выпустят особое распоряжение. Как уточнили в сообщении, блок посты ГИБДД располагаются на следующих дорогах:

• А-135 (южный подъезд) – км 6 + 50;

• А-135 (северный подъезд) – км 0 + 800;

• А-135 (западный подъезд) – км 0;

• А-280 – км 5 + 670.

ИСТОЧНИК KP.RU

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