21 Апр 2020 2020-04-21T13:49:51+03:00

Власти заявили, что могут продлить работу пунктов выдачи пропусков в дни самоизоляции в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля: пункты работы выдачи пропусков могут продлить. Об этом сообщил глава Администрации города Алексей Логвиненко.

- Если возникнет необходимость, то мы будем ходатайствовать перед губернатором о продлении работы пунктов выдачи, пока все работающие в настоящий момент ростовчане не будут обеспечены разрешениями, - озвучил он пред депутатами городской думы свою позицию.

Кроме того, Алексей Валентинович сообщил, что число пунктов пропусков в городе увеличено до 25. А рабочий день операторов длится до 21:00. Также стало больше и телефонных номеров для записи, чтобы на месте не создавались очереди.

При этом в Интернете появились объявления о продаже таких разрешений для передвижения по городу в дни самоизоляции. За них просят три тысячи рублей, полицейские уже заинтересовались горе-предпринимателями.

ИСТОЧНИК KP.RU