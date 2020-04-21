2020-04-21T13:49:51+03:00
Общество

Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля: пункты работы выдачи пропусков могут продлить

Власти заявили, что могут продлить работу пунктов выдачи пропусков в дни самоизоляции в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля
Ольга ГОПАЛО
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Пункты работают до 21 часа. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.Пункты работают до 21 часа. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля: пункты работы выдачи пропусков могут продлить. Об этом сообщил глава Администрации города Алексей Логвиненко.

- Если возникнет необходимость, то мы будем ходатайствовать перед губернатором о продлении работы пунктов выдачи, пока все работающие в настоящий момент ростовчане не будут обеспечены разрешениями, - озвучил он пред депутатами городской думы свою позицию.

Кроме того, Алексей Валентинович сообщил, что число пунктов пропусков в городе увеличено до 25. А рабочий день операторов длится до 21:00. Также стало больше и телефонных номеров для записи, чтобы на месте не создавались очереди.

При этом в Интернете появились объявления о продаже таких разрешений для передвижения по городу в дни самоизоляции. За них просят три тысячи рублей, полицейские уже заинтересовались горе-предпринимателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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