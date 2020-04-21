21 Апр 2020 2020-04-21T13:50:48+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: рынок "Алмаз" проложит работу во время пандемии коронавируса

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: во вторник, 21 апреля, первый заместитель губернатора донского региона Виктор Гончаров рассказал о том, как изменится работа рынка "Алмаз" в условиях пандемии.

- Это площадка для торговли продукцией, где расположены порядка 500 павильонов для торговли продукцией и мест для продажи автомобилей, - говорит Виктор Гончаров. - Площадку мы закрывать не будем. Работа объекта будет продолжена.

По его словам, сейчас на рынке "Алмаз" специалисты регионального отделения Роспотребназора и полиции налаживают работу объекта в соответствии с постановлением губернатора Ростовской области № 272.

Напомним, в Ростове-на-Дону и на территории региона действует режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Количество заболевших достигло 346 человек. Наибольшее число заболевших за минувшие сутки зарегистрировано в Донецке, а также в Заветинском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU