Валерия Карпина рассмешил вопрос журналиста об уходе в «Локомотив»

21 Апр 2020 2020-04-21T14:02:10+03:00

Валерий Карпин отреагировал на вопрос со свойственным ему чувством юмора. Фото: ФК "Ростов"

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Итальянский спортивный портал Tuttomercatoweb разместил информацию об интересе столичного «Локомотива» к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

Как сообщается в публикации на сайте издания, московские «железнодорожники» уже несколько недель якобы тщетно пытаются договориться с наставником «желто-синих» о переходе в свой стан. Однако, по информации источника, боссы «Локо» хотят видеть Карпина не в роли главного тренера, а лишь на посту спортивного директора.

Информацию о переговорах уже успел категорически опровергнуть председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

- Это все слухи. Карантин, он и в Италии карантин, - приводит Матч ТВ его слова.

Футбольный журналист и инсайдер Иван Карпов, в свою очередь, решил поинтересоваться у самого Валерия Георгиевича о том, что он думает по поводу публикации итальянского СМИ, и напрямую обратился к нему с помощью мессенджера. Специалист в ответ просто отправил три смеющихся смайлика.

Тренеру даже не понадобилось слов, чтобы объяснить свое отношение к публикации итальянского СМИ. Фото: Иван Карпов

Отметим, что 51-летний Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года. В текущем чемпионате страны ростовчане набрали 38 очков в 22-х матчах и пока занимают в Премьер-лиге промежуточную четвертую позицию.

Столичный «Локомотив» после 22-х игр имеет на своем счету 41 очко. «Железнодорожники» расположились на второй строчке таблицы РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU