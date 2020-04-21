2020-04-21T14:11:46+03:00
Общество

Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля: в реанимации семь пациентов с подозрением на коронавирус

Врачи рассказали, что к аппаратам ИВЛ по-прежнему подключены трое в дни самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля
Ольга ГОПАЛО
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Всего же в городе Ростове-на-Дону зафиксировано 108 случаев заболевания COVID19.Всего же в городе Ростове-на-Дону зафиксировано 108 случаев заболевания COVID19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля: в реанимации семь пациентов с подозрением на коронавирус. Последние данные по числу заболевших в городе озвучили в мэрии донской столицы. Так, за последние сутки зарегистрировано еще восемь случаев коронавирусной инфекции, которая была лабораторно подтверждена. Известно, что в городе под медицинским наблюдением находятся 397 человек, из которых 46 детей. А за сутки выбыли из-под наблюдения 33 человека.

Кроме того, в Городской больнице имени Семашко находятся 56 человек с подозрением на коронавирус, из них 26 это жители Ростова-на-Дону. По данным городских чиновников, в реанимации семь пациентов, трое из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 11 человек находятся в обсерваторе.

Всего же в городе Ростове-на-Дону зафиксировано 108 случаев заболевания COVID19, из них 11 человек уже выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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