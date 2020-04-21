21 Апр 2020 2020-04-21T14:13:07+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020: цены на хлеб останутся на прежнем уровне

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020: стоимость хлеба останется на прежнем уровне. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель губернатора донского региона Виктор Гончаров. Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", весенние посевные работы идут в соответствии с запланированным графиком.

В регионе еженедельно ведется мониторинг на различные группы товаров, а также анализируются оптовые цены.

- Цены на хлеб стабильны. Это происходит благодаря тому, что предприятия-производители включили свои резервы, небольшим организациям приходится сложнее, - говорит Виктор Гончаров. - Выросла цена на ингредиенты, выросла цена на экспорт пшеницы - до 16 тысяч 300 рублей. Сейчас крупные хлебозаводы стараются держать цены на уровне. Хлеб производят и предприятия при крупных торговых комплексах, они работают по себестоимости. За прошедшую неделю наблюдается даже снижение в один процент, в отдаленных районах области, возможно, наблюдаются колебания в цене, но не более 1-2%.

По его словам, необоснованное завышение стоимости ля предпринимателей может повлечь неприятные последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU