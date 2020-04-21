2020-04-21T14:19:59+03:00
Общество

Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля: прямая линия по материнскому капиталу пройдет по телефону

Молодых родителей просят не нарушать режим самоизоляции в Ростове-на-Дону и ответят на вопросы по телефону
Ольга ГОПАЛО
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Семьи с детьми получат поддержку. Фото: ГОПАЛО Ольга.Семьи с детьми получат поддержку. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля: прямая линия по материнскому капиталу пройдет по телефону. Ее проведут в региональном отделении Пенсионного фонда. Так, в пятницу, 24 апреля, с 10 часов утра до полудня жители региона смогут получить ответы на вопросы о материнском капитале. Позвонив по номеру телефона, указанному ниже, можно будет узнать, кто может получить эту поддержку, когда можно получить выплату, каким будет ее размер и как оформить выплату?

Напомним, с января текущего года были увеличены суммы господдержки семей, закреплены новые возможности использования материнского капитала, распоряжение его средствами становится более простым и удобным, а срок действия программы продлен до конца 2026 года.

Кроме того, в соответствии с указом президента РФ, семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

АЛЛО!

Звоните по телефону «прямой линии» отделения Пенсионного фонда РФ по Ростовской области - 8 (863) 306-10-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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