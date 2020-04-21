Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: жители региона перестали массово закупать продукты впрок

21 Апр 2020 2020-04-21T14:32:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: мониторинг торговых сетей и точек показал спад спроса у жителей донского региона на продукты питания. Об этом во вторник, 21 апреля, во время брифинга рассказал первый заместитель губернатора донского региона Виктор Гончаров.

Специалисты внимательно следят за покупательским спросом и запасом продовольствия на территории региона. Согласно последним данным, люди перестали паниковать из-за пандемии и запасаться продуктами питания впрок.

- В марте отмечался ажиотаж. В конце марта и начале апреля покупательский спрос начал снижаться в среднем где-то на 10%. Мы внимательно следим за ситуацией в региональных распределительных центрах. На складах отмечается двух-трехмесячный запас продуктов питания, - сообщил во время брифинга первый заместитель губернатора донского региона Виктор Гончаров.

ИСТОЧНИК KP.RU