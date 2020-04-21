2020-04-21T14:32:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: жители региона перестали массово закупать продукты впрок

Специалисты наблюдают снижение спроса
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: жители региона перестали массово закупать продукты впрокСамоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: жители региона перестали массово закупать продукты впрок
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: мониторинг торговых сетей и точек показал спад спроса у жителей донского региона на продукты питания. Об этом во вторник, 21 апреля, во время брифинга рассказал первый заместитель губернатора донского региона Виктор Гончаров.

Специалисты внимательно следят за покупательским спросом и запасом продовольствия на территории региона. Согласно последним данным, люди перестали паниковать из-за пандемии и запасаться продуктами питания впрок.

- В марте отмечался ажиотаж. В конце марта и начале апреля покупательский спрос начал снижаться в среднем где-то на 10%. Мы внимательно следим за ситуацией в региональных распределительных центрах. На складах отмечается двух-трехмесячный запас продуктов питания, - сообщил во время брифинга первый заместитель губернатора донского региона Виктор Гончаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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