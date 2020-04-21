2020-04-21T15:41:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове 2020: донские пенсионере редко болеют COVID-19

Специалисты проанализировали возраст заболевших
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Самоизоляция в Ростове 2020: донские пенсионеры редко болеют COVID-19Самоизоляция в Ростове 2020: донские пенсионеры редко болеют COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Самоизоляция в Ростове 2020: специалисты проанализировали данные по заболевшим коронавирусом. Чаще всего COVID-19 болеют работающие люди среднего возраста, а реже - пенсионеры. Об этом сообщил во время заседания регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

- Наибольшее количество заболевших коронавриусом в возрасте от 30 до 59 лет приходится около 60% заражений, люди от 18 до 35 лет - 17 %, люди старше 60 лет - 13%, дети - 7%,- отметил он.

По его мнению, такие результаты связаны с тем, что пожилые люди лучше других соблюдают правила самоизоляции и выполняют все рекомендации специалистов по предотвращению заражения опасным вирусом. Дети заражаются в основном от родителей, но таких случае в регионе немного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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