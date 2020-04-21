Эксперты Сколково проводят третью сессию проектирования Южного научно-образовательного центра

21 Апр 2020 2020-04-21T15:43:00+03:00

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21-23 апреля стартовала третья стратегическая сессия проектирования Южного научно-образовательного центра. Ее в онлайн-формате проводят эксперты Сколково. В ней принимают участие представители органов власти, предприятий и вузов Ростовской области. Аоординирует работу по созданию центра Донской государственный технический университет.

Ректор опорного вуза Бесарион Месхи поприветствовал собравшихся и отметил актуальность проекта. Значимость Южного НОЦ для региона подчеркнул и первый заместитель губернатора области Игорь Гуськов, который поставил и задачи перед участниками проектирования.

Фото: ДГТУ.

Известно, две проектные сессии уже прошли. Первая была направлена на обсуждение целевой модели региона с фиксацией ключевых ставок и проблем их достижения. Целью второй сессии стало создание карты ключевых стейкхолдеров региона с их амбициями и проблемами.

- Замысел третьей сессии был несколько скорректирован, - пояснил руководитель проектной работы, эксперт МШУ «Сколково» Денис Пономарев. - В основном обсуждение продолжит тему второй нашей встречи и будет посвящено повестке развития индустрии. Но полностью отступить от намеченного мы не можем. Поэтому сегодня и в ближайшие два дня мы будем говорить об исследованиях и разработках, как и планировали, но о тех, которые нужны реальному производителю.

Известно, что ключевым результатом трех сессий должно стать выстраивание трехплоскостной картины «целевая модель региона - индустриальная повестка развития - исследования и разработки». А финальный этап будет состоять из одной большой сессии продолжительностью шесть дней, целью которой станет проектирование инструментов, ликвидирующих проблемные места, препятствующие развитию региона и индустрий. Сборка инструментов станет основой НОЦ.

Разработка конкурсной заявки и программы Южного научно-образовательного центра «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса» должна завершиться в конце мая.