Ростовские власти попросили горожан сообщать о подозрительных соседях

21 Апр 2020 2020-04-21T15:53:29+03:00

Речь идет о людях, которые недавно вернулись из других регионов

Изменить размер текста: A A

Власти Ростова-на-Дону попросили горожан сообщать о людях, которые недавно вернулись из какой-либо поездки. Листовки с соответствующей информации появились в Ворошиловском районе донской столицы. Там же указан номер администрации, по которому следует звонить в случае обнаружения подозрительных личностей.

Речь идет о ростовчанах, которые до месяца назад вернулись из поездки. Видимо, имеются ввиду не только зарубежные путешествия, но и короткие турне в другие регионы. Мало того, жителей призывают сообщать о своих соседях, к которым приехали гости. В обязательном порядке необходимо передать в администрацию Ворошиловского района все данные на таких людей: ФИО, адрес проживания и дата прибытия. Как обстоят дела в других частях Ростова неизвестно.

Корреспонденту "Комсомольской правды" удалось связаться по указанному номеру и пообщаться с сотрудником администрации. Специалист рассказал, что человек, который недавно прибыл из поездки, должен встать на учет в поликлинику по месту прописки. Там ему проведут обследование и при необходимости возьмут анализы. Именно для этого собираются информация для вернувшихся домой ростовчан.

Напомним, что на 21 апреля в Ростовской области коронавирусом больны уже 346 человек. Только за последние сутки врачи выявили еще 54 случая заражения.

То самое объявление с номером. Фото: соц. сети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аномальную погоду прогнозируют в Ростовской области. Температура воздуха опустится ниже нуля (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU