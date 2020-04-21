2020-04-21T15:53:29+03:00
Общество

Ростовские власти попросили горожан сообщать о подозрительных соседях

Речь идет о людях, которые недавно вернулись из других регионов
Дадаян Давид
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Сообщать нужно даже о людях, к которым приехали гости.Сообщать нужно даже о людях, к которым приехали гости.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Ростова-на-Дону попросили горожан сообщать о людях, которые недавно вернулись из какой-либо поездки. Листовки с соответствующей информации появились в Ворошиловском районе донской столицы. Там же указан номер администрации, по которому следует звонить в случае обнаружения подозрительных личностей.

Речь идет о ростовчанах, которые до месяца назад вернулись из поездки. Видимо, имеются ввиду не только зарубежные путешествия, но и короткие турне в другие регионы. Мало того, жителей призывают сообщать о своих соседях, к которым приехали гости. В обязательном порядке необходимо передать в администрацию Ворошиловского района все данные на таких людей: ФИО, адрес проживания и дата прибытия. Как обстоят дела в других частях Ростова неизвестно.

Корреспонденту "Комсомольской правды" удалось связаться по указанному номеру и пообщаться с сотрудником администрации. Специалист рассказал, что человек, который недавно прибыл из поездки, должен встать на учет в поликлинику по месту прописки. Там ему проведут обследование и при необходимости возьмут анализы. Именно для этого собираются информация для вернувшихся домой ростовчан.

Напомним, что на 21 апреля в Ростовской области коронавирусом больны уже 346 человек. Только за последние сутки врачи выявили еще 54 случая заражения.

То самое объявление с номером. Фото: соц. сети

То самое объявление с номером. Фото: соц. сети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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