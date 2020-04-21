2020-04-21T16:44:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: пять заболевших COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

Один пациент в тяжелом состоянии
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: пять заболевших COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛКоронавирус в Ростове-на-Дону 2020: пять заболевших COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в регионе на 21 апреля из 346 заболевших COVID-19 один пациент находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказала глава минздрава Татьяна Быковская во время заседания регионального штаба.

- Сейчас пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, один из них - в тяжелом состоянии, - отметила она.

На 21 апреля в официально подтверждено 346 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 54 новых случая заражения. Все они получают необходимое лечение.

Как ранее сообщала "Комсомольска правда-Ростов", чаще всего COVID-19 болеют работающие люди среднего возраста от 30 до 59 лет, на которых приходится около 60% случаев заражения коронавирусом. Донские врачи вылечили от опасной болезни уже 13 человек. Сейчас жизни и здоровью этих людей ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самоизоляция в Ростове 2020: на резкий рост количества заболевших COVID-19 повлияли вернувшиеся из других регионов
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: две беременные заболели COVID-19
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: пять заболевших COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ
Ростовские власти попросили горожан сообщать о подозрительных соседях
Эксперты Сколково проводят третью сессию проектирования Южного научно-образовательного центра
Самоизоляция в Ростове 2020: донские пенсионере редко болеют COVID-19
В Ростове значительно упал уровень самоизоляции граждан
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: жители региона перестали массово закупать продукты впрок
Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля: прямая линия по материнскому капиталу пройдет по телефону
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020: цены на хлеб останутся на прежнем уровне