Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: пять заболевших COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

21 Апр 2020 2020-04-21T16:44:16+03:00

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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в регионе на 21 апреля из 346 заболевших COVID-19 один пациент находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказала глава минздрава Татьяна Быковская во время заседания регионального штаба.

- Сейчас пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, один из них - в тяжелом состоянии, - отметила она.

На 21 апреля в официально подтверждено 346 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 54 новых случая заражения. Все они получают необходимое лечение.

Как ранее сообщала "Комсомольска правда-Ростов", чаще всего COVID-19 болеют работающие люди среднего возраста от 30 до 59 лет, на которых приходится около 60% случаев заражения коронавирусом. Донские врачи вылечили от опасной болезни уже 13 человек. Сейчас жизни и здоровью этих людей ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU