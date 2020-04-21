Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: две беременные заболели COVID-19

21 Апр 2020 2020-04-21T16:25:24+03:00

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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: специалисты зафиксировали в донском регионе 346 случаев заражения COVID-19, двое из которых - беременные женщины. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- Самочувствие двух беременных, зараженных коронавирусом, оценивается как удовлетворительное. Женщины госпитализированы в ростовскую больницу, чтобы находиться под постоянным наблюдением врачей, - отметили в ведомстве.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", пятеро дончан подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, один и них - в тяжелом состоянии. За стуки количество зараженных увеличилось на 54 человека, что является одним из самых больших показателе со дня начала пандемии коронавируса. Донские врачи вылечили от опасной болезни уже 13 человек. Сейчас жизни и здоровью этих людей уже ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU