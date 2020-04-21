21 Апр 2020 2020-04-21T16:43:38+03:00

Самоизоляция в Ростове 2020:на резкий рост количества заболевших COVID-19 повлияли вернувшиеся из других регионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие люди переносят коронавирус без симптомов

Изменить размер текста: A A

Самоизоляция в Ростове 2020: специалисты объяснили резкий рост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Как рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв, увеличение произошло из-за людей, вернувшихся домой из других регионов.

- На прошлой неделе зарегистрировано 42 случая завозного коронавируса из других территорий. Общее число таких случаев уже составило 70 человек, - сообщил он.

Самый большой процент заболевших граждан – это люди в возрасте от 30-ти до 59-ти лет.

Стоит отметить, что около 40% населения переносят новую коронавирусную инфекцию бессимптомно и зачастую нарушают самоизоляцию,а также заражают окружающих людей.

- Рост заболеваемости продолжится, на плато выйдем в конце апреля – начале мая, - подытожил Евгений Ковалёв.

Напомним, пятеро пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, один из них - в тяжелом состоянии. Количество заболевших коронавирусом достигло 346 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU