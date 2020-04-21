2020-04-21T16:43:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове 2020: на резкий рост количества заболевших COVID-19 повлияли вернувшиеся из других регионов

Многие люди переносят коронавирус без симптомов
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Самоизоляция в Ростове 2020:на резкий рост количества заболевших COVID-19 повлияли вернувшиеся из других регионовСамоизоляция в Ростове 2020:на резкий рост количества заболевших COVID-19 повлияли вернувшиеся из других регионовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Самоизоляция в Ростове 2020: специалисты объяснили резкий рост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Как рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв, увеличение произошло из-за людей, вернувшихся домой из других регионов.

- На прошлой неделе зарегистрировано 42 случая завозного коронавируса из других территорий. Общее число таких случаев уже составило 70 человек, - сообщил он.

Самый большой процент заболевших граждан – это люди в возрасте от 30-ти до 59-ти лет.

Стоит отметить, что около 40% населения переносят новую коронавирусную инфекцию бессимптомно и зачастую нарушают самоизоляцию,а также заражают окружающих людей.

- Рост заболеваемости продолжится, на плато выйдем в конце апреля – начале мая, - подытожил Евгений Ковалёв.

Напомним, пятеро пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, один из них - в тяжелом состоянии. Количество заболевших коронавирусом достигло 346 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самоизоляция в Ростове 2020: на резкий рост количества заболевших COVID-19 повлияли вернувшиеся из других регионов
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: две беременные заболели COVID-19
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: пять заболевших COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ
Ростовские власти попросили горожан сообщать о подозрительных соседях
Эксперты Сколково проводят третью сессию проектирования Южного научно-образовательного центра
Самоизоляция в Ростове 2020: донские пенсионере редко болеют COVID-19
В Ростове значительно упал уровень самоизоляции граждан
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: жители региона перестали массово закупать продукты впрок
Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля: прямая линия по материнскому капиталу пройдет по телефону
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020: цены на хлеб останутся на прежнем уровне