В администрации Ростова рассказали о пустующих пунктах выдачи пропусков

21 Апр 2020 2020-04-21T17:33:58+03:00

Сегодня в пунктах выдачи пропусков Ростова-на-Дону практически нет посетителей. Фото: rostov-gorod.ru

Во второй день желающих получить заветный документ оказалось крайне мало

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Власти донской столицы сообщили о том, что в Ростове-на-Дону на руки работающим гражданам выдано уже более 120 тысяч пропусков, позволяющих легально передвигаться по городу в период введенного режима всеобщей самоизоляции.

В мэрии отметили, что сегодня в городе задействовано 25 пунктов выдачи и 392 оператора, количество телефонных номеров увеличено. При этом во второй день ажиотаж спал, а пункты для выдачи удостоверений фактически пустуют без посетителей.

- Большая часть пропусков выдана, очередей нет, конфликтных ситуаций тоже. Сегодня в помещениях стало свободнее, многие места выдачи пустуют. Жители приходят в пункты выдачи в заранее согласованное время, у каждого при себе медицинские маски и перчатки, соблюдается социальная дистанция, - рассказали в пресс-службе ростовской администрации.

Ростовчане приходят в пункты выдачи в заранее согласованное время. Фото: rostov-gorod.ru

Как пояснили в ведомстве, ростовчане не испытывают никаких трудностей с дозвоном на «горячие линии». По информации операторов колл-центров, количество звонков от работающих горожан тоже резко уменьшилось, а целью телефонных обращений большей частью являются уточняющие вопросы по процедуре получения разрешений.

Напомним, что вчера в донской столице на пунктах выдачи специальных пропусков образовались огромные очереди. Толпы людей пытались получить разрешения для своих сотрудников, которые работают в период самоизоляции. Информация о массовых скоплениях ожидающих документов жителей Ростова стала появляться в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU