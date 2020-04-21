2020-04-21T17:51:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: почти у половины зараженных COVID-19 болезнь протекает бессимптомно

Зачастую люди не знают о своем диагнозе
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: почти у половины зараженных COVID-19 болезнь протекает бессимптомноКоронавирус в Ростове-на-Дону 2020: почти у половины зараженных COVID-19 болезнь протекает бессимптомноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: глава областного управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев в ходе совещания регионального штаба по борьбе с распространением COVID-19 рассказал об особенностях заражения опасной болезнью.

Согласно последним данным, чаще всего новых заболевших находят в окружении людей, зараженных коронавирусом.

- Почти у 45% жителей Ростовской области, заболевших COVID-19, заболевание протекает без симптомов. Из-за отсутствия признаков люди массово разносят опасный вирус, зачастую не соблюдая самоизоляцию, - отметил Евгений Ковалев.

По его словам, коронавирусная инфекция протекает в легкой форме почти у 35% людей, средняя форма зафиксирована в 21%. Тяжело переносят заболевание менее 3% от общего числа зараженных коронавирусом.

Напомним, специалисты зарегистрировали уже 346 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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