Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: почти у половины зараженных COVID-19 болезнь протекает бессимптомно
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: глава областного управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев в ходе совещания регионального штаба по борьбе с распространением COVID-19 рассказал об особенностях заражения опасной болезнью.
Согласно последним данным, чаще всего новых заболевших находят в окружении людей, зараженных коронавирусом.
- Почти у 45% жителей Ростовской области, заболевших COVID-19, заболевание протекает без симптомов. Из-за отсутствия признаков люди массово разносят опасный вирус, зачастую не соблюдая самоизоляцию, - отметил Евгений Ковалев.
По его словам, коронавирусная инфекция протекает в легкой форме почти у 35% людей, средняя форма зафиксирована в 21%. Тяжело переносят заболевание менее 3% от общего числа зараженных коронавирусом.
Напомним, специалисты зарегистрировали уже 346 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU