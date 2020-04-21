2020-04-21T18:08:47+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону задержали похитителя металла

Мужчина нанес ущерб на 200 тысяч рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В отношении похитителя возбуждено уголовное делоВ отношении похитителя возбуждено уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В донской столице задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в совершении крупной кражи. Как рассказали в региональном отделении ГУ МВД, мужчина демонтировал решетки ливневой канализации с парковки в Советском районе города и сдал их в пункт приема металла

По предварительной информация, подозреваемый действовал в одиночку ночью.

Во время расследования полицейские установили, что задержанный причастен еще к двум кражам с территорий строящихся объектов. Злоумышленник проникал в строительные вагончики и забирал металлические конструкции.

- Общая сумма причиненного ущерба составила около 200 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Сейчас в отношении похитителя возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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