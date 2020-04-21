В Ростове-на-Дону задержали похитителя металла
В донской столице задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в совершении крупной кражи. Как рассказали в региональном отделении ГУ МВД, мужчина демонтировал решетки ливневой канализации с парковки в Советском районе города и сдал их в пункт приема металла
По предварительной информация, подозреваемый действовал в одиночку ночью.
Во время расследования полицейские установили, что задержанный причастен еще к двум кражам с территорий строящихся объектов. Злоумышленник проникал в строительные вагончики и забирал металлические конструкции.
- Общая сумма причиненного ущерба составила около 200 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.
Сейчас в отношении похитителя возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU