2020-04-21T18:25:06+03:00
Спорт

ФК «Ростов» планирует продлить контракт с защитником Алексеем Козловым

Такая опция прописана в действующем соглашении между игроком и клубом
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
В текущем сезоне Алексей Козлов провел в составе «Ростова» 22 матча. Фото: premierliga.ruВ текущем сезоне Алексей Козлов провел в составе «Ростова» 22 матча. Фото: premierliga.ru
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Ростов», пребывающий, как и другие команды российской Премьер-лиги, в состоянии турнирной неопределенности из-за пандемии коронавируса, планирует продлить контракт с защитником Алексеем Козловым.

Об этом, со ссылкой на своего источника, сообщает «Спорт-Экспресс». По информации издания, действующее соглашение со спортсменом заключено по удобной для продления схеме «1+1», что позволяет без всяких дополнительных сложностей «переподписать» футболиста «желто-синих» еще на один сезон.

Отметим, что в сезоне 2019/2020 33-летний игрок выходил на поле в форме «Ростова» в 22-х играх.

Ранее стало известно, когда футболисты «Ростова» смогут вернуться на поле после продолжительного перерыва из-за коронавируса. Как сообщили в пресс-службе РПЛ, футбольные матчи планируют проводить с середины июня по середину июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК «Ростов» может вернуться на поле к лету

Стало известно, когда футболисты "Ростова" смогут вернуться на поле после продолжительного перерыва из-за коронавируса. Как сообщили в пресс-службе РПЛ, Российскую Премьер Лигу планируют возобновить летом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый председатель Контрольно-счетной палаты назначен в Ростове
Жителям Ростовской области придется полностью оплачивать штрафы за нарушение режима самоизоляции
Жена футболиста Дмитрия Тарасова поучаствовала в челлендже вместе с конкурсантками "Мисс Мира"
Сбежавший в Шахтах мужчина с коронавирусом может направляться в Волгоградскую область
В Ростове-на-Дону планируют открыть купальный сезон с июня
Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова во время пандемии коронавируса стала волонтером для ветеранов и пенсионеров
В Ростове голодные горожане ограбили продуктовый магазин
Греются на весеннем солнце: в Ростове замечена семья черепашек
ФК «Ростов» планирует продлить контракт с защитником Алексеем Козловым
В Ростове-на-Дону задержали похитителя металла
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: почти у половины зараженных COVID-19 болезнь протекает бессимптомно
В Ростове за нарушение самоизоляции выписала штрафов почти на два миллиона рублей
В администрации Ростова рассказали о пустующих пунктах выдачи пропусков
Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020: прилетевших из Таиланда ростовчан повезут домой на микроавтобусах
Самоизоляция в Ростове 2020: на резкий рост количества заболевших COVID-19 повлияли вернувшиеся из других регионов
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: две беременные заболели COVID-19
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: пять заболевших COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ
Ростовские власти попросили горожан сообщать о подозрительных соседях
Эксперты Сколково проводят третью сессию проектирования Южного научно-образовательного центра
Самоизоляция в Ростове 2020: донские пенсионере редко болеют COVID-19
В Ростове значительно упал уровень самоизоляции граждан
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: жители региона перестали массово закупать продукты впрок
Самоизоляция в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля: прямая линия по материнскому капиталу пройдет по телефону
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020: цены на хлеб останутся на прежнем уровне