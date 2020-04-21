ФК «Ростов» планирует продлить контракт с защитником Алексеем Козловым

21 Апр 2020 2020-04-21T18:25:06+03:00

В текущем сезоне Алексей Козлов провел в составе «Ростова» 22 матча. Фото: premierliga.ru

Такая опция прописана в действующем соглашении между игроком и клубом

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Футбольный клуб «Ростов», пребывающий, как и другие команды российской Премьер-лиги, в состоянии турнирной неопределенности из-за пандемии коронавируса, планирует продлить контракт с защитником Алексеем Козловым.

Об этом, со ссылкой на своего источника, сообщает «Спорт-Экспресс». По информации издания, действующее соглашение со спортсменом заключено по удобной для продления схеме «1+1», что позволяет без всяких дополнительных сложностей «переподписать» футболиста «желто-синих» еще на один сезон.

Отметим, что в сезоне 2019/2020 33-летний игрок выходил на поле в форме «Ростова» в 22-х играх.

Ранее стало известно, когда футболисты «Ростова» смогут вернуться на поле после продолжительного перерыва из-за коронавируса. Как сообщили в пресс-службе РПЛ, футбольные матчи планируют проводить с середины июня по середину июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU