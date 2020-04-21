В Ростове голодные горожане ограбили продуктовый магазин

21 Апр 2020 2020-04-21T19:00:11+03:00

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В донской столице оголодавшие ростовчане в медицинских масках ограбили продуктовый магазин.

Инцидент произошел на днях в микрорайоне Сельмаш на улице Металлургической. Как сообщил источник портала 1rnd.ru в правоохранительных органах, подозреваемые были в медицинских масках. Это скорее всего было сделано не для защиты от коронавируса, а для того, чтобы невозможно было различить лица. Похитители вынесли из магазина товар на сумму 2700 рублей. Сделав свое черное дело, злоумышленники скрылись с места происшествия на темной иномарке.

В распоряжении правоохранителей сейчас находится как номер автомобиля, так и приметы подозреваемых. Сейчас стражи порядка занимаются их поисками.

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Обоим теперь, судя по всему, предстоит вернуться в привычную среду обитания – на зону.

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ИСТОЧНИК KP.RU