Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова во время пандемии коронавируса стала волонтером для ветеранов и пенсионеров

21 Апр 2020 2020-04-21T19:06:21+03:00

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Одна из самых обаятельных и привлекательных певиц из Ростова-на-Дону Татьяна Котова решила посвятить свободное время добрым делам. Певица стала волонтером, чтобы оказать помощь тысячам людей, находящимся в группе риска и нуждающимся: пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям.

Вместе с командной девушка помогла собирать пакеты с масками, перчатками и санитайзерами. Все собранные посылки передали пенсионерам, ветеранам войны и труда, а также в региональное отделение движения "Волонтеры-Медики", которые помогают пожилым людям, оказавшимся в экстренных ситуациях.

kottova Татьяна Котова стала волонтером

- Сейчас я хочу позаботиться также и о других людях, о таких же родителях, как и мои, чьи дети возможно, далеко, или они просто одиноки. Мы все - одна большая семья. Я хочу помочь тысячам других таких же родителей, как и мои. Я хочу передать эти средства первой необходимости людям, которым нужна поддержка в первую очередь в сложившейся сейчас ситуации, - сообщила певица.

Многочисленные подписчики похвалили Татьяну за добрые дела. Многие даже решили подключиться к команде, чтобы помочь нуждающимся.

ИСТОЧНИК KP.RU