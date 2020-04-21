В Ростове-на-Дону планируют открыть купальный сезон с июня
Пандемия не повлияла на работу пляжей
Купальный сезон завершится 1 октября. Фото: Пресс-служба ростовской мэрии
Изменить размер текста:
В донской столице запуск купального сезона запланирован с 1 июня. Об этом сообщается в постановлении руководителя администрации города Алексея Логвиненко.
Коронавирус и режим самоизоляции повлиял на сроки многих событий в городе, но это не помешает Ростову открыть купальный сезон в обычное время.
Согласно официальному документу, в Ростове купальный сезон завершится 1 октября.
Так, городские пляжи заработают на специально обустроенных территориях на улице Капустина , Зелёном острове и Левобережной улице.
ИСТОЧНИК KP.RU