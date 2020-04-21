В Ростове-на-Дону планируют открыть купальный сезон с июня

21 Апр 2020 2020-04-21T19:16:55+03:00

Пандемия не повлияла на работу пляжей

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В донской столице запуск купального сезона запланирован с 1 июня. Об этом сообщается в постановлении руководителя администрации города Алексея Логвиненко.

Коронавирус и режим самоизоляции повлиял на сроки многих событий в городе, но это не помешает Ростову открыть купальный сезон в обычное время.

Согласно официальному документу, в Ростове купальный сезон завершится 1 октября.

Так, городские пляжи заработают на специально обустроенных территориях на улице Капустина , Зелёном острове и Левобережной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU