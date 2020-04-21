Сбежавший в Шахтах мужчина с коронавирусом может направляться в Волгоградскую область

21 Апр 2020 2020-04-21T19:44:00+03:00

Сбежавшего из больницы жителя Шахт с коронавирусом, предположительно, видели в Чертково Фото: Ирина ПОТЕРЯ

На днях его, предположительно, видели в Чертково

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Мужчину с коронавирусом, сбежавшего из больницы в Шахтах, предположительно, заметили в Чертково.

На днях из больницы в Шахтах сбежал мужчина с положительным тестом на коронавирус. Дончанин скрылся в неизвестном направлении. За его поиски взялась полиция, были опубликованы приметы беглеца. Сегодня, 21 апреля, стало известно, что похожего по приметам человека видели в Чертково.

- По предварительным данным, мужчина направлялся в сторону Волгоградской области, - сообщает источник "КП-Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах.

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Сейчас его разыскивает полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU