Жена футболиста Дмитрия Тарасова поучаствовала в челлендже вместе с конкурсантками "Мисс Мира"
Жена известного футболиста Дмитрия Тарасова приняла участие в международном челлендже. Являясь участницей конкурса «Мисс Мира -2014» Анастасия Костенко вместе с другими красавицами записала видео.
На кадрах видно, что девушки передают антисептики или мыло, чтобы показать, как нужно соблюдать правила гигиены и профилактики заражения опасным коронавирусом. Анастасия Костенко уточнила, что антисептик "обошел" более 40 стран мира.
- Этому вирусу все равно на наши различия, он коснулся нас всех, - отметила Анастасия Костенко.
Напомним, в конкурсе "Мисс Мира" ростовчанка заняла 20 место. Соревнования проходили в Лондоне. За почетный титул боролись более сотни моделей. Тогда победа досталась участнице из ЮАР. После возвращения девушка работала моделью и получала образование в одном из московских вузов.
ИСТОЧНИК KP.RU