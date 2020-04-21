Жена футболиста Дмитрия Тарасова поучаствовала в челлендже вместе с конкурсантками "Мисс Мира"

21 Апр 2020 2020-04-21T19:49:36+03:00

Ростовская красавица напомнила о том, что нужно почаще мыть руки и пользоваться антисептиком

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Жена известного футболиста Дмитрия Тарасова приняла участие в международном челлендже. Являясь участницей конкурса «Мисс Мира -2014» Анастасия Костенко вместе с другими красавицами записала видео.

kostenko.94 Анастасия поучаствовала в челлендже участниц Мисс Мира

На кадрах видно, что девушки передают антисептики или мыло, чтобы показать, как нужно соблюдать правила гигиены и профилактики заражения опасным коронавирусом. Анастасия Костенко уточнила, что антисептик "обошел" более 40 стран мира.

- Этому вирусу все равно на наши различия, он коснулся нас всех, - отметила Анастасия Костенко.

Напомним, в конкурсе "Мисс Мира" ростовчанка заняла 20 место. Соревнования проходили в Лондоне. За почетный титул боролись более сотни моделей. Тогда победа досталась участнице из ЮАР. После возвращения девушка работала моделью и получала образование в одном из московских вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU