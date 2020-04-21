2020-04-21T20:00:58+03:00
Общество

Жителям Ростовской области придется полностью оплачивать штрафы за нарушение режима самоизоляции

Скидок для нарушителей не предусмотрено
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Штрафы за нарушение самоизоляции нужно оплатить в течение двух месяцевШтрафы за нарушение самоизоляции нужно оплатить в течение двух месяцев
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Нарушители режима самоизоляции будут вынуждены оплачивать полную сумму штрафа - 15 тысяч рублей. Об этом во время брифинга рассказал начальник Управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

В региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации с коронавирусной инфекцией часто стали поступать вопросы о сроке уплаты штрафов. Так, люди интересовались, можно ли получить скидку в 50%, если оплатить штраф в 20-дневный срок.

- Подобной скидки нет... Она предусматриваются только для ряда правонарушений в области безопасности дорожного движения, - отметил он.

Напомним, в Ростове за нарушение самоизоляции выписала штрафов почти на два миллиона рублей. Людям придется оплачивать их в течение двух месяцев. В противном случае суд может применить более серьезное наказание к нарушителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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