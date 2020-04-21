Новый председатель Контрольно-счетной палаты назначен в Ростове
В Ростове назначили нового председателя Контрольно-счетной палаты.
Эту должность заняла Ирина Радюхина. Решение о ее назначении было принято на заседании городской Думы сегодня, 21 апреля.
Ирина Радюхина окончила Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства. По окончании она получила специальность бухгалтера. В 2002 году она была назначена заместителем начальника контрольно-ревизионного отдела Муниципального казначейства Ростова-на-Дону. А с 2004 года и по настоящее время она работала начальником этого отдела ведомства.
Напомним, что ранее должность руководителя контрольно-счетной палаты Ростова занимал Василий Карташов. Он работал на этом посту с 2015 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU