2020-04-21T20:35:36+03:00
Общество

Новый председатель Контрольно-счетной палаты назначен в Ростове

Должность заняла Ирина Радюхина
Виктория Никитина
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Ирина Радюхина стала председателем контрольно-счетной палатыИрина Радюхина стала председателем контрольно-счетной палаты
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В Ростове назначили нового председателя Контрольно-счетной палаты.

Эту должность заняла Ирина Радюхина. Решение о ее назначении было принято на заседании городской Думы сегодня, 21 апреля.

Ирина Радюхина окончила Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства. По окончании она получила специальность бухгалтера. В 2002 году она была назначена заместителем начальника контрольно-ревизионного отдела Муниципального казначейства Ростова-на-Дону. А с 2004 года и по настоящее время она работала начальником этого отдела ведомства.

Напомним, что ранее должность руководителя контрольно-счетной палаты Ростова занимал Василий Карташов. Он работал на этом посту с 2015 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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