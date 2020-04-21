2020-04-21T22:16:24+03:00
Происшествия

Двое дончан оказались в плену у пиратов после рейса в Нигерию

Пираты пытались угнать корабль, но это им не удалось
Виктория Никитина
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Пираты в Нигерии взяли в плен дончан. Фото: Южное СУТ на транспортеПираты в Нигерии взяли в плен дончан. Фото: Южное СУТ на транспорте
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Двух жителей Ростовской области похитили пираты в Нигерии.

Инцидент произошел еще 2 января, когда судно «Ambika» со всем экипажем на борту находилось в дельте реки Нигер в Нигерии. Внезапно на корабль напали пираты и, угрожая оружием, попытались угнать судно. Но сделать это им помешал второй помощник капитана. Он намерено посадил плавсредство на мель. Разозленные пираты похитили трех членов экипажа, двое из которых оказались жителями Ростовской области, и покинули корабль.

Но пронырливым морякам удалось сбежать от похитителей. Они тут же прибыли в расположение вооруженных сил Федеративной республики Нигерия. Позже уже в Ростове-на-Дону в отношении пиратов возбудили уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с морского судна.

- Продолжается расследование уголовного дела по статьям «Пиратство» и «Похищение человека». Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению, - сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК.

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Местонахождение заложников пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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