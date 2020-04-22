Таксист похитил 150 тысяч с карты уснувшего в машине клиента

22 Апр 2020 2020-04-22T09:28:04+03:00

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В донской столице задержали молодого человека, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 23-летний парень работал в такси и в день совершения преступления приехал за потерпевшим по указанному в программе адресу. Пока они ехали, злоумышленник запомнил, какой пароль вводил клиент в онлайн-банке на телефоне. По дороге пассажир случайно уснул, а таксист решил воспользоваться моментом - взял у него телефон, зашел в мобильный банк и перевел себе на счет все имеющиеся средства, а затем вернул смартфон на место. Общая сумма причиненного ущерба составила 150 тысяч рублей.

Позже потерпевший обнаружил, что с его счета исчезла крупная сумма и он незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции. Злоумышленник своей вины отрицать не стал и сообщил, что похищенные деньги он уже потратил.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража с банковского счета". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Теперь вину мужчины должны доказать в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU