Житель Ростовской области пытался передать в колонию полкило наркотиков
58-летний житель Шахт стал фигурантом дела после того, как пытался передать знакомому посылку в тюрьму. Как сообщили в ГУ МВД, во время досмотра у мужчины обнаружили подозрительные брикеты с травой, вес которой составлял 450 грамм.
Сотрудники правоохранительных органов узнали о готовящемся преступлении. Они задержали подозреваемого по пути в колонию. Дончанин находился в состоянии наркотического опьянения.
Полицейские изъяли содержимое посылки и отправили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Ростовской области.
- Эксперты-криминалисты установили, что изъятый материал – наркотическое вещество марихуана, массой более 450 граммов, - рассказали ведомстве.
В отношении мужчину составили протокол об административном правонарушении. Сейчас дончанин находится под арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU