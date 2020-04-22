Житель Ростовской области пытался передать в колонию полкило наркотиков

22 Апр 2020 2020-04-22T09:48:38+03:00

Обозреваемый в передаче запрещенной посылки находится под арестом

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58-летний житель Шахт стал фигурантом дела после того, как пытался передать знакомому посылку в тюрьму. Как сообщили в ГУ МВД, во время досмотра у мужчины обнаружили подозрительные брикеты с травой, вес которой составлял 450 грамм.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о готовящемся преступлении. Они задержали подозреваемого по пути в колонию. Дончанин находился в состоянии наркотического опьянения.

Полицейские изъяли содержимое посылки и отправили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Ростовской области.

- Эксперты-криминалисты установили, что изъятый материал – наркотическое вещество марихуана, массой более 450 граммов, - рассказали ведомстве.

В отношении мужчину составили протокол об административном правонарушении. Сейчас дончанин находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU