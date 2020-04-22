2020-04-22T09:59:54+03:00
Общество

Дончанка может отправиться в тюрьму за мошенничество с детской путевкой

Женщина хотела получить компенсацию за отдых
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемая получила деньги и потратила их на свои нуждыПодозреваемая получила деньги и потратила их на свои нуждыФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительницу Красного Сулина Ростовской области подозревают в махинации с получением компенсации за отдых ребенка. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Дончанка пришла в местный отдел соцзащиты и написала заявление на компенсацию за путевку в детский санаторий «Солнечный», который расположен в Неклиновском районе. Деньги женщине были выплачены, но вскоре выяснилось, что оздоровительный центр закрыт в течение последних четырех лет. Ребенок попросту не мог поехать туда на отдых.

Все материалы сотрудники соцзащиты передали в полицию. Сотрудники правоохранительных органов в отношении дончанки возбудили дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

ИСТОЧНИК KP.RU

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