Дончанка может отправиться в тюрьму за мошенничество с детской путевкой

22 Апр 2020 2020-04-22T09:59:54+03:00

Подозреваемая получила деньги и потратила их на свои нужды Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Жительницу Красного Сулина Ростовской области подозревают в махинации с получением компенсации за отдых ребенка. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Дончанка пришла в местный отдел соцзащиты и написала заявление на компенсацию за путевку в детский санаторий «Солнечный», который расположен в Неклиновском районе. Деньги женщине были выплачены, но вскоре выяснилось, что оздоровительный центр закрыт в течение последних четырех лет. Ребенок попросту не мог поехать туда на отдых.

Все материалы сотрудники соцзащиты передали в полицию. Сотрудники правоохранительных органов в отношении дончанки возбудили дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

ИСТОЧНИК KP.RU