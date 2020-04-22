Ипотеку под 6,5% на 100 млн рублей за первый день выдал ВТБ

22 Апр 2020 2020-04-22T10:01:50+03:00

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Только за первый день работы по новой программе госсубсидирования ВТБ выдал кредиты более чем на 100 млн рублей. Известно, что сделки прошли в 15 регионах России, а в тройку городов-лидеров вошли Москва, Барнаул, Самара и Санкт-Петербург. Средняя сумма одного кредита составила почти 3 млн рублей.

- Новая программа выполняет очень важную социальную функцию, позволяя гражданам нашей страны выгодно решить свой жилищный вопрос даже в изменившихся экономических условиях, - уверен заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. - Благодаря субсидии государства взять ипотеку и переехать в новое жилье сейчас стало гораздо проще. Ставка 6,5% – одна из самых низких на рынке, и поэтому она поможет заемщикам комфортнее обслуживать свои кредиты.

Сообщается, что «Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября текущего года оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а для остальных регионов страны - 3 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки составляет до 20 лет.

Напомним, ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. Здесь выдают каждую четвертую ипотеку в стране. Банк первым начал консультации и прием заявок на ипотеку в рамках госсубсидирования уже с 17 апреля. А по итогам первого квартала портфель кредитной организации в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 трлн рублей. Всего же за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей.