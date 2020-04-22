В Ростовской области больницы и госпитали с зараженными коронавирусом подключат к резервным источникам электроэнергии

22 Апр 2020 2020-04-22T11:18:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты намерены обеспечить медицинские учреждения, где проходят лечение заболевшие коронавирусом, бесперебойным электроснабжением. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, в случае необходимости больницы и госпитали могут быть подключены к резервным источникам электроснабжения.

Сейчас этот вопрос находится на особом контроле энергетиков. Постоянной подачей электричества должны быть обеспечены больницы, в которых работают аппараты для искусственной вентиляции легких.

- Сегодня энергетики Ростовской области обеспечивают стабильное жизнеобеспечение наших граждан. Такой подход к работе необходим, особенно в сложившейся ситуации. Энергетики уже не раз доказывали свой профессионализм и готовность работать в самых непростых условиях, и я уверен, что они не подведут, – сказал министр энергетики региона Игорь Сорокин.

Стоит отметить, что дополнительные мощности обеспечены для строящегося госпиталя Министерства обороны РФ. Вскоре там появится инфекционное отделение для больных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU