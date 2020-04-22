В Ростове спрос на новые пропуска резко упал

22 Апр 2020 2020-04-22T11:36:28+03:00

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В Ростове-на-Дону 22 апреля поток заявителей на получении новых пропусков для перемещения по городу оказался минимальным. Пункты выдачи практически пустуют. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

В среду операторы пунктов выдачи выдали 6788 разрешений на свободное перемещение и въезд в город на время самоизоляции. Сегодня, 22 апреля за такими справками обратились 899 донских предприятий.

Для сравнения вчера, 21 апреля было выдано больше 182 тысяч пропусков. В понедельник пропуска получили сотрудники свыше 15 тысяч различных организаций. Большинство из них работают в сфере экономики, на втором месте - транспорт, и замыкают тройку лидеров компании, связанные со здравоохранением.

Стоит отметить, всего за три дня работы ростовские власти обеспечили пропусками почти 470 тысяч человек.

Напомним, что на данный момент в Ростовской области почти 400 человек болеют коронавирусом. Только за последние сутки врачи выявили еще 52 случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU